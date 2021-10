Caorle, investita e uccisa dal camion dei rifiuti in retromarcia: l'autista non si è accorto di nulla

Il tragico incidente di ieri - 5 ottobre - sul lungomare Trieste di Caorle e il giallo per la morte di Bernadetta Gallo hanno ora un responsabile grazie alla ricostruzione della dinamica compiuta in tempi brevissimi dagli inquirenti, i carabinieri di Caorle, con le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Un camion della nettezza urbana della società Asvo l'avrebbe inavvertitamente urtata durante una manovra di retromarcia e l'autista si è poi allontanato senza accorgersi di quanto accaduto.

I soccorsi

A trovare il corpo, ormai privo di vita, ieri mattina verso le 7.30 erano stati alcuni passanti. A terra, in prossimità dell'hotel "Doriana". Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Con loro anche che hanno avviato le indagini. La donna è morta dopo essere stata investita da un veicolo, come hanno accertato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona, e l'esame del medico legale. Il conducente del mezzo, che non si è fermato per assistere l'anziana, una volta rintracciato sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 14:41

