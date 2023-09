Donna transgender aggredita e picchiata in stazione da un uomo. «Presa a pugni, mi ha urlato "fr... ti ammazzo, handicappato"»

di Redazione web

Picchiata in modo brutale, con colpi ripetuti ed insultata perché trans. Un'aggressione transfobica in piena regola quella subita da Noemi, 38enne di Pavia, e volontaria dell'associazione Coming-Aut, che domenica scorsa ha accompagnato la sua compagna a prendere il treno, poi tornando alla macchina, ha notato che un'auto in divieto di sosta ostruiva il parcheggio, così ha chiesto al conducente di spostarsi.

Confessione choc sul letto di morte di una mamma al figlio: «Tuo padre è un altro». Ora il 59enne vuole riesumare il cadavere del genitore biologico

Minacciata e picchiata

Appena ha sentito quella richiesta, l'uomo alla guida, tra i 45 e i 50 anni ha scatenato dapprima una violenza verbale, poi l'aggressione. «L'uomo è sceso dalla sua auto e si è scaraventato contro di me, mi ha urlato ‘frocio, ti ammazzo, handicappato, ti ammazzo’ e ha aperto la portiera della mia auto e mi ha tirato dei pugni», racconta Noemi, che ha cercato di proteggersi e di chiamare la polizia ma «mi ha raggiunta, continuando a gridare gli stessi insulti, e mi ha presa per il collo, anche in questo caso lasciandomi dei segni evidenti di violenza».

Denunciato l'episodio

Solo l'intervento di un altro uomo, che si trovava nelle vicinanze, ha spinto l'aggressore a risalire in auto per andarsene via.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA