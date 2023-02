Donna trovata morta in casa dalla badante: giallo sulle cause del decesso

Mistero a Cascia, in provincia di Perugia. Una donna di circa 60 anni è morta in casa per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Ma ancora, rendono noto gli inquirenti, è prematuro formulare ipotesi.

Ritrovata dalla badante

Secondo una prima ricostruzione, a chiamare i soccorsi è stata la badante, che ha composto il numero unico 112. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma la donna è deceduta prima dell'arrivo dell'elicottero. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia. I carabinieri hanno riferito che al momento è prematuro formulare ipotesi sulle cause dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 20:52

