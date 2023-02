Legionella, è allarme: donna morta in ospedale ad Arezzo

Un altro caso di legionella ad Arezzo, nel giro di due mesi. E, soprattutto, un'altra morte in ospedale. L'episodio è avvenuto all'inizio di febbraio, ma la notizia è emersa soltanto adesso. Un'anziana è deceduta dopo aver contratto il batterio della legionella, mentre era ricoverata in una struttura sanitaria privata per essere, poi, trasferita all'ospedale San Donato.

Paziente già grave

La paziente era stata trasferita in ospedale con un sospetto di polmonite. La donna era già in gravi condizioni, quando le è stata riscontrata la positività alla legionella. In precedenza l'anziana, con già delle patologie, era ricoverata in un reparto Modica, modulo di continuità assistenziale, in una struttura sanitaria privata. Nei confronti di quest'ultima il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha emesso un'ordinanza datata 3 febbraio, con le prescrizioni necessarie in questi casi.

Il precedente

Stesso tipo di prescrizioni che erano state ordinate al San Giuseppe Hospital tra le fine di dicembre e l'inizio di gennaio, quando fu riscontrata la presenza del batterio nei campionamenti dopo la morte di una donna di 64 anni che a novembre si era operata nella clinica. Dopo alcuni giorni dalle dimissioni, rientrata a Salerno, la sua città di residenza, avrebbe accusato febbre, successivamente difficoltà respiratorie: la donna era poi morta all'ospedale di Vallo della Lucania pochi giorni dopo la diagnosi di polmonite provocata da legionella.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 16:55

