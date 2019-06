Sconto di pena all'attore Domenico Diele: investì e uccise una donna sotto l'effetto di stupefacenti

Due anni fa travolse e uccise una donna con la sua auto, ma adesso per l'attore della serie tv "1992", Domenico Diele, è arrivato uno sconto di pena. Il 33enne era stato condannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi. La Corte di Appello di Salerno, invece, ha ridotto la pena.



Diele è stato condannato con l'accusa di omicidio stradale. L’attore travolse ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo di uno scooter sull’autostrada del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). Diele guidava sotto l'effetto di stupefacenti.



La tragedia sulla A2, all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno): Diele aveva centrato in pieno lo scooter guidato da Ilaria Dilillo, uccidendola sul colpo con la propria auto. Dopo l'incidente, gli accertamenti del caso rivelarono che nel sangue erano presenti tracce di hashish e oppiacei. Sabato 1 Giugno 2019, 10:59

