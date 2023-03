Eliminare le discriminazioni linguistiche di genere nei documenti d'identità: la diffida per il diritto alla parità

Sulla carta d’identità la firma è “del” titolare. Su quella cartacea c’è da compilare il campo “nato il”, si è “donatore” di organi. Quale signor Mario Rossi avrebbe mai accettato di apporre la firma “della” titolare? O di scrivere la propria data di nascita alla voce “nata il”? In Italia le donne esistono, ma non vengono nominate. Sono sempre un sottinteso, nascoste dal maschile neutro persino quando si tratta della loro identità personale.



Da questo presupposto nasce la diffida che l’associazione Femminile Maschile Neutro ha presentato al Ministero dell’Interno, al Ministero della Pubblica Amministrazione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere la modifica delle specifiche tecniche per la predisposizione, la formazione e il rilascio della C.I.E. nonché della carta d’identità cartacea, del passaporto e del certificato elettorale, nel rispetto del diritto al nome, alla parità di genere e dall’identità personale.



Il diritto all’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, all’autodeterminazione circa la definizione dei dettagli dell’identità personale e di genere - che pacificamente si declina anche all’interno della documentazione amministrativa, a maggior ragione ove si tratti di documenti d’identità -, costituisce un principio sancito dall’art. 8 della Carta Europea dei Diritti umani e dei diritti fondamentali. È un diritto inviolabile sancito dall’art. 2 della Costituzione e riconosciuto a livelli sovranazionali.





