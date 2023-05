Due miliardi ai Comuni colpiti. Stop ai tributi fino al 31 agosto

di Alessandra Severini

Il governo vara il decreto legge con misure di emergenza per le alluvioni in Emilia Romagna e stanzia 2 miliardi per quelle che Giorgia Meloni ha definito «delle prime importanti risposte». «Nella situazione attuale – ha aggiunto la premier al termine del Consiglio dei ministri - trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Penso vada dato atto a tutto il governo».

È soddisfatto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che dopo l’incontro a Palazzo Chigi con la premier ha detto: «È un primo passo molto importante, dopo servirà ricostruire come accadde durante il terremoto. Ora la cosa più importante è dare una mano a chi ha perso tutto o tanto, cittadini, famiglie imprese». Tra qualche settimana dovrebbe essere nominato il Commissario per la ricostruzione per la quale comunque sarà necessario individuare altre risorse. Secondo la Coldiretti, «ci sono le condizioni per attivare al più presto il fondo Ue di solidarietà per accedere agli aiuti europei per le catastrofi naturali come è già avvenuto per i 613 milioni di euro assegnati alla Germania per l’ultima alluvione nel 2021». Intanto, domani la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen visiterà i paesi alluvionati.

LAVORO

I dipendenti pubblici delle zone colpite, qualora fossero fisicamente impediti dal lavorare, verranno ugualmente retribuiti. Prevista una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Questa misura complessivamente è coperta fino a 580 milioni di euro.

IMPRESE

Trecento milioni di euro di contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione. Rafforzamento dell’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 100 milioni di euro per interventi di indennizzo a favore delle aziende agricole e ulteriori 75 milioni di euro, a valere sul fondo innovazione, per l’acquisto di macchinari per le aziende danneggiate. Viene anticipata la norma del Codice degli appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500mila euro per i territori colpiti.

RINVIO IMPOSTE E PROCESSI

Prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto, confermata anche la sospensione del pagamento delle utenze già deciso da parte di Arera. Per i mutui si applica il protocollo ABI che prevede la sospensione nel caso eventi calamitosi. Rinvio dei processi civili e penali.

TURISMO E SPORT

Dieci milioni per l’indennizzo delle aziende turistiche colpite. Il ministro dello Sport mette a disposizione 5 milioni per interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive.

RISORSE

Tra le strade individuate c’è la vendita dei mezzi confiscati dall’Agenzia delle dogane, estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto interamente dedicate all’emergenza. Proposto l’aumento temporaneo di un euro dei biglietti di ingresso ai musei.

