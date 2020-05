Addio al dj Never Milesi, morto a 26 anni in un incidente d'auto. Gli amici e i fan sotto choc

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 12:26

Dopo aver lottato per una settimana tra la vita e la morte, si è spento all'ospedale Cto di Torino Never Milesi, il 26enne nato a Chieti, che da tempo abitava a Imperia ed era il dj del gruppo musicale Vento di Ponente.Come riporta La Stampa, l'incidente stradale è avvenuto lo scorso 20 maggio nel Saluzzese a Sanfront, sulla provinciale per Paesana, poco dopo le 6.30 del mattino.Sul web, tanti i messaggi di cordoglio di amici e fan sotto choc. Lo ricorda così, su Facebook, Elia Aarek di Vento di Ponente: «Mi ricordo le prime serate, i primi campionamenti in studio per il disco, gli scratch da registrare, le serate da organizzare e tutti i palchi che abbiamo calcato assieme.Il mio pensiero va alla tua famiglia a Serena e a tutti gli amici».