Terribile schianto frontale sulla statale: muore medico di 28 anni

Coronavirus, neonato muore in poche ore: un Paese sotto choc

Pauroso incidente stradale mortale in Sardegna : è morto, un giovane medico di Orune di 28 anni è deceduto nello schianto sulla strada statale 128 a Pattada , nel tratto tra Ozieri e Pattada. Inutili i soccorsi sul posto: è deceduto per la gravità delle ferite riportate.Il giovane medico di Orune di 28 anni che ha perso la vita, era alla guida della sua Peugeot quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un furgoncino con a bordo cinque operai. Il giovane è morto praticamente sul colpo. Sul posto i Vigili del fuoco di Ozieri, i carabinieri di Pattada e ambulanze del 118. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.