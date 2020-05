Schianto nella notte: morte due ragazze di vent'anni. Altri 5 giovani feriti, due gravissimi

Schianto frontale sulla statale: morto un medico giovanissimo

Sabato 30 Maggio 2020

Duedi 20 e 21 anni sono morte in unavvenuto ieri in tarda serata lungo la statale del, tra i comuni di Darfo e Edolo, poco distante dal lago d'nel bresciano. Altri due stanno lottando tra la vita e la morte. Le donne erano a bordo di una vettura che si è scontrata frontalmente con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone, quasi tutti giovani, due delle quali rimaste gravemente ferite. Contusi anche gli altri tre occupanti dell'auto.Sul posto sono arrivate 4 ambulanze, due elicotteri, due squadre di Vigili del fuoco, la Polizia stradale. La Statale 42 si è trasformata in un campo di guerra. L'incidente è avvenuto attorno alle 22 a Esine, sulla statale che porta in Alta Valle Camonica. Impressionanti le immagini scattate dai vigili del fuoco delle auto dopo l'impatto: a una delle vetture è stato strappato completamente il frontale.