In tre piazze arriva il divieto di giocare a pallone

Vietato giocare a pallone. Succede in provincia di Ascoli Piceno, a Grottammare, precisamente in tre piazze (Carducci, Alighieri e Fazzini).



Fa discutere l'ordinanza di Enrico Piergallini, sindaco del Comune, che ha vietato di giocare a pallone in piazza fino al 30 settembre. «Un'ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica, che vieta il gioco del pallone e tutti quei giochi collettivi o individuali che, mediante lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone o danneggiare monumenti, edifici o altri beni pubblici o privati» spiega il comune. I trasgressori rischiano adesso una multa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.



Sono invece esclusi dal divieto i giochi effettuati da bambini con l'uso di palloni innocui per peso e consistenza. «Abbiamo ricevuto varie lamentele da esercenti e frequentatori delle piazze ma il problema va collocato nella giusta dimensione: non parliamo di bambini piccoli che giocano con i 'Super tele'. Parliamo di vere e proprie partite organizzate in piazza, in alcuni casi anche di tipo competitivo, che non potevano non arrecare disturbo agli altri utenti del luogo», spiega lo stesso primo cittadino.



Il gioco è stato volutamente «sospeso» fino al 30 settembre, nel periodo in cui le piazze sono più affollate. Inoltre, le piazze indicate nell' ordinanza sono le più strette e le meno adatte al divertimento.

«Abbiamo volutamente lasciato la possibilità di giocare in piazza San Pio V e in piazza Kursaal, luoghi molto più ampi e molto più aperti, dove è sicuramente più possibile far convivere l'esigenza di chi vuole divertirsi con quella di chi vuole riposarsi" conclude il sindaco. Giovedì 18 Luglio 2019, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA