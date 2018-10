Una folla nella chiesa del quartiere San Valentino per l'ultimo saluto alla piccola Desirée Mariottini. I funerali inizieranno tra pochi minuti, funerali strazianti, per l'addio a una creatura di 16 anni, poco più che una bambina, barbaramente uccisa a Roma, nel quartiere San Lorenzo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Drogata e uccisa da un gruppo di disgraziati, quattro di loro sono in carcere.



«Desirée Mariottini violentata anche da morta»: la testimonianza choc della donna italiana



Desiree, Giampiero Mughini a Domenica In: «Era una drogata, difficilmente avrebbe fatto una fine diversa» I funerali inizieranno tra pochi minuti, funerali strazianti, per l'addio a una creatura di 16 anni, poco più che una bambina, barbaramente uccisa a Roma, nel quartiere San Lorenzo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Drogata e uccisa da un gruppo di disgraziati, quattro di loro sono in carcere.

Ecco le parole di don Livio Fabiani nell'omelia: «Oggi in questa chiesa diamo l’estremo saluto terreno a Desirée. In questa chiesa Desirée da me ha ricevuto la Prima Comunione e, qualche anno dopo la Cresima. Non avrei mai pensato che un giorno, oggi, sarei stato io stesso a darle l’ultimo saluto. In questo momento però vorrei invitare tutti voi a dimenticare ciò che i giornali e gli altri mezzi di comunicazione nel bene e nel male, nella verità e nella menzogna, ci hanno presentato. Stringiamoci intorno a Desirée e ai suoi famigliari. Facciamo loro sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ma soprattutto cerchiamo di ricevere, nella gioia e nel dolore, il messaggio umano e cristiano che deriva da questo nostro stare insieme. In questo luogo, per fare nostro questo messaggio riflettiamo sulle letture proclamate poco fa in questa celebrazione».

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ci sono i cartelloni delle sue amiche con su scritto: questa è per te che che mi manchi, perché ti penso, perché ti sogno. Proteggici adesso che non ci sei più. Proteggici perché puoi farlo solo tu.Un applauso per l'arrivo del feretro della ragazza di 16 anni, ad accoglierla lLa bara bianca, coperta da un cuscino di rose bianche, entra in chiesa.