Decora l'aiuola piena di erbacce: maximulta di 1.436 euro del Comune

Abbellisce un'aiuola di un'area comunale piena di erbacce e viene multata di quasi 1.500 euro. È successo a una donna di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.



Il Comune ha deciso di sanzionarla di 1.436 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico protratta nel tempo: la notizia è stata riportata dal Giornale di Vicenza. Irene Martinello, questo è il nome della protagonista della vicenda, è una fiorista e ha risistemato l'area verde che

era infestata dalle erbacce, sporca e usata come latrina da alcuni proprietari di cani

La donna prosegue nel racconto al quotidiano vicentino:

In via informale avevo chiesto nei mesi scorsi agli uffici comunali la possibilità di occuparmi dell’aiuola. Non era un bello spettacolo e pensavo che, rimettendola in ordine, avrei fatto una cosa gradita a tutti. La multa è un fulmine a ciel sereno

