«Papà, mamma, parto per una vita migliore»: l'ultimo messaggio di Mahdeh, morta a 16 anni nel naufragio di Crotone

Mahdeh è morta in mare a 16 anni, naufragata insieme ai sogni di una vita migliore. Era partita da Herat, in Afghanistan, per raggiungere Smirne, in Turchia. E' una delle vittime del terribile naufragio di Crotone. Prima di lasciare casa aveva salutato i genitori piena di speranza: «Papà, mamma. Abbracciatemi, vi lascio. Parto per l’Europa, cerco una vita migliore».

Strage di Cutro, le 64 bare dei migranti allineate nel palasport di Crotone: solo 23 le vittime identificate

Il cugino: voleva venire in Germania

Il corpo di Mahdeh Hossin non è ancora stato trovato. La barca che doveva portarla in Italia si è trasformata nella sua tomba. I ricercatori stanno lavorando al recupero di quello che ormai è considerato un cadavere, senza speranza che venga ritrovata viva. La sua storia emerge per bocca del cugino Fayed, un uomo sulla trentina, giunto dalla Germania per avere notizie della giovane, riporta Il Corriere. «Ci sentivamo spesso, voleva raggiungermi in Germania», ha raccontato.

