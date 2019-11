Cozze sgusciate Selex richiamate per salmonella: l'avviso del Ministero della Salute

Eurospin, uvetta sultanina richiamata per rischio chimico

Venerdì 22 Novembre 2019, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lotto didella, marchio presente nei punti vendita di tutta Italia, è stato richiamato dal Ministero della Salute per rischio microbiologico: si tratta del prodotto “precotte surgelate”, nella confezione da 250 grammi.Il lotto interessato dal richiamo è il numero RD17 prodotto da Panapesca Spa nello stabilimento di via Mazzini 31 a Massa e Cozzile (PT). Il motivo del richiamo è l’esito positivo nelle analisi per la ricerca di Salmonella spp: nell’avviso si prega il consumatore di non consumare le cozze ma di riportarle al punto vendita per la sostituzione.