Bollettino Covid di martedì 15 febbraio: 281 morti e 70.852 nuovi positivi

Covid in Italia, il bollettino di martedì 15 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 70.852 su 695.744 (ieri erano stati 28.630 su appena 283.891 tamponi): il tasso di positività oggi è del 10,18% (ieri era stato del 10,08%). I morti sono 388 (ieri erano stati 281).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia è di 12.205.474, di cui 151.684 morti e 10.503.380 dimessi e guariti (110.840 nelle ultime 24 ore). Gli attualmente positivi sono 1.550.410 (-40.205 rispetto a ieri), di cui 1.533.689 in isolamento domiciliare (-39.703), 15.602 ricoverati con sintomi (-448) e 1.119 malati in terapia intensiva (-54). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono 87 (ieri erano stati 63).

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 17:20

