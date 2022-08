Covid, Iss: «L'indice Rt scende a 0,81 (da 0,90), incidenza a 365 (da 533). In calo terapie intensive e ricoveri»

Continua a migliorare la situazione Covid in Italia. «Scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 365 ogni 100.000 abitanti (5-11 agosto) contro 533 ogni 100.000 abitanti (29 luglio - 4 agosto)». Lo evidenzia il report Covid-19 con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. «Nel periodo 20 luglio - 2 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0.76 al 2 agosto contro Rt=0.82 al 26 luglio», evidenzia il report.

Formentera, in fiamme yacht da 25 milioni di euro. A bordo c'erano 16 persone VIDEO

Scende ancora la pressione sui reparti Covid

Scende ancora la pressione sui reparti Covid. «Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 11 agosto) contro 3,6% (rilevazione al 4 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 13,0% (rilevazione al 11 agosto) contro 15,2% (rilevazione al 4 agosto)». Lo sottolinea il report Covid-19 con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute.

Versilia, due corpi trovati in mare a poche centinaia di metri tra loro https://t.co/RJfmfeGfb1 — Leggo (@leggoit) August 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA