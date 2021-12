Boom di green pass scaricati, volano anche le prime dosi

E l’Italia va. Da Torino a Bari, da Milano a Roma, da Trieste a Napoli, il film è lo stesso: porte di autobus che si aprono e pattuglie di poliziotti, carabinieri e vigili con cellulare in mano che filtrano e controllano a campione i green pass. Il messaggio del Viminale è chiaro: i controlli ci sono e ci saranno, anche se per forza di cose non capillari. Perché solo a Roma usano la metro ogni giorno 500mila persone, a Milano 1,4 milioni. È un deterrente per arginare la circolazione del virus e spingere le vaccinazioni. E a quanto pare funziona. I primi effetti si vedono già.

I DOWNLOAD. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un vero e proprio boom di green pass scaricati: esattamente 1.310.001, tra quelli “base” (rilasciati con tampone e da ieri indispensabili per salire sui mezzi pubblici) e “rafforzati” (rilasciati con doppia vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid). A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: sono stati 968.069 i green pass scaricati per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5369 per guarigione dal Covid.

LE VACCINAZIONI. La stretta di Natale, che di fatto taglia fuori i No vax da ampi settori della vita sociale, ha avuto un effetto “booster” immediato sulla campagna vaccinale, fin dal giorno dell’annuncio del premier Draghi, lo scorso 24 novembre. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nelle ultime due settimane ci sono state 390mila prime vaccinazioni. «È ovvio che, se si dovesse mantenere questo incremento vaccinale - ragiona il presidente del Gimbe Nino Cartabellotta - nel giro di due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi».

I CONTAGI. Non si ferma la corsa dei contagi. Nelle ultime 24 i nuovi casi sono 9503 nuovi. Ben 92 le vittime. Il tasso di positività balza al 3,2%. E continua l’aumento dei ricoveri: +7 in terapia intensiva, +282 nei reparti Covid ordinari

Martedì 7 Dicembre 2021

