Covid, il bollettino di oggi mercoledì 15 dicembre 2021: 23.195 nuovi contagi e 129 vittime. Sale il tasso di positività

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 15 dicembre 2021. Sono 23.195 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.677. Sono invece 129 le vittime in un giorno, ieri erano state 120.

Sono 634.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776.363. Tasso di positività al 3,7, in rialzo dopo il 2,66% di ieri. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+7) e i ricoveri nei reparti Covid (+146).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA