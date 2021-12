Incinta si ammala di covid e finisce in coma: quando si sveglia scopre di aver partorito

Si ammala di Covid mentre è incinta e finisce in coma, ma quando si sveglia dopo 7 settimane scopre di aver partorito. Laura Ward, una insegnante britannica di scuola elementare, si è sentita male dopo aver scoperto di avere il Covid ed è stata ricoverata e intubata. Le condizioni della bambina rischiavano di peggiorare, così mentre la donna era incosciente i medici le hanno praticato un cesareo d'urgenza.

Tutto è iniziato con una forte tosse a seguito della quale Laura ha scoperto di essere positiva al virus, le sue condizioni sono però peggiorate in fretta ed è stata prima ricoverata e dopo qualche giorno i medici le hanno detto che sarebbe dovuta essere intubata. La 33enne ricorda solo di aver dato il suo consenso per il parto, poi il buio fino a quando 7 settimane dopo si è svegliata e ha potuto abbracciare per la prima volta sua figlia.

La bimba, nata con due mesi di anticipo, sta bene ed è in fase di recupero e dopo 5 settimane di terapia intesiva è tornata a casa con il papà. Laura aveva scelto di non vaccinarsi, temendo per la sua bambina, ma pur non avendo malattie pregresse è stata provata dal virus. Per giorni dopo il coma non riusciva a parlare e a gestire il suo corpo. Ora è in fase di recupero e per i medici a Natale potrà tornare dalla sua famiglia.

