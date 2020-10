di Alessia Strinati

Crescono i contagi per Coronavirus e il governo pensa a misure sempre più restrittive. Dopo l'istituzione dell'obbligo delle mascherine si parla di limitazioni agli spostamenti ma anche di una stretta che riguarderà le feste e i grandi eventi al fine di evitare assembramenti e possibili contagi.

Più volte è stato ribadito che si esclude l'ipotesi di un nuovo lockdown, si è parlato di piccole chiusure (come è avvenuto nella città di Latina), ma potrebbero essere necessarie anche ulteriori restrizioni. La priorità sembra essere quella di tenere aperte le scuole e gli esercizi commerciali, così come tutte le altre attività economiche. Non è stato disposto alcun coprifuoco sugli orari delle attività di ristorazione e di bar. Se però i contagi dovessero continuare a salire la situazione potrebbe cambiare e una delle ipotesi allo studio è la limitazione dei posti a tavola proprio per favorire il distanziamento tra le persone.

Nuove limitazioni potrebbero esserci per i grandi eventi. Ad oggi il tetto massimo di partecipanti previsto è di 200, ma potrebbe essere rivisto, così come potrebbero esserci restrizioni in merito al numero di invitati consentiti alle cerimonie, battesimi e altre feste private.

