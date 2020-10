Coronavirus, lo studio che smentisce Trump: «Innocuo nei bambini, 13 volte più letale dell'influenza dopo i 60 anni»

di Enrico Chillè

Ancora positivo al coronavirus, ma dimesso dall'ospedale, Donald Trump è tornato a ripetere il suo mantra: «L'influenza stagionale è più letale del Covid, ma non per questo chiudiamo un intero paese». Un'affermazione pericolosa e falsa, tanto da essere catalogata come tale da Twitter. C'è anche uno studio statistico a smentire le affermazioni del presidente degli Stati Uniti, ed è basato proprio sui ricoveri e sui decessi di pazienti positivi.



Ad illustrarlo, su Twitter, è l'infettivologo statunitense Tom Frieden. Ci sono due grafici che riassumono le statistiche raccolte da diversi ospedali, università ed enti statali degli Stati Uniti, compreso il Centro di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc). Nel primo vengono messe a confronto la contagiosità e la letalità del Sars-CoV-2 con quelle di altre epidemie storiche, inserendo i dati relativi alle diverse fasce d'età dei pazienti. Per chi contrae il coronavirus nella fascia d'età tra 0 e 20 anni la malattia si sviluppa con una gravità bassa o moderata, che però aumenta sempre man mano che la popolazione diventa più anziana. Per i pazienti di età superiore ai 50 anni la gravità della malattia diventa molto alta e, dopo i 70 anni o per chi ha patologie pregresse, la letalità è pari a quella dell'influenza 'spagnola' del 1918, che causò circa 50 milioni di morti in tutto il mondo.

For kids, Covid severity is similar to mild-moderate flu. For everyone else, it's much worse (3-13 times worse). For 7 months, we've been updating and publishing the figure on the left. Facts matter. Science can save lives. pic.twitter.com/yBsuerARXM — Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) October 6, 2020



C'è poi un secondo grafico, che raccoglie le statistiche sugli effetti del Covid-19 in base all'età dei pazienti. I risultati sono evidenti e ben spiegati dal dottor Frieden: «I bambini sono generalmente asintomatici e, nei casi più gravi, possono sviluppare gli stessi effetti di un'influenza debole o moderata. Per tutte le altre fasce d'età, la letalità del Covid-19 è decisamente peggiore rispetto all'influenza stagionale: si va dal triplo per chi ha 30 anni fino a 13 volte per la popolazione over 60. Questi sono i dati che abbiamo raccolto e aggiornato per sette mesi, senza sosta. I fatti contano, la scienza può salvare vite».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 13:06

