Corse clandestine in moto a 170 all'ora: sui social i video choc. Denunciati quattro ventenni

Una bravata da brividi forti. Tutto per qualche like in più sui social network. Una corsa folle che poteva costare carissimo ai 4 giovani protagonisti del video finito su TikTok. La gara notturna in moto a tutta velocità lungo le tortuose strade di Anacapri è stata fatta dai giovanissimi, orginari dell'isola azzurra.

La corsa clandestina in moto finisce sui social

I protagonisti della folle corsa clandestina notturna sono tre 20enni di Anacapri e di un 19enne di Capri, tutti incensurati e protagonisti di un gesto che ha provocato scalpore in chi ha visto le immagini pubblicate sui social. I fatti - stando a una prima ricostruzione dei carabinieri - risalgono alle prime ore di sabato 15 aprile. È l'una di notte ed è buio quando in quattro si ritrovano lungo il sentiero che va tra Punta Carena e il Faro. In due sono ai nastri di partenza in sella alle loro motociclette di grossa cilindrata. Una terza persona fa da starter. L'altra li aspetta al traguardo. Lungo il percorso c'è chi filma e si vede il tachimetro sfiorare in un tratto i 170 all'ora. Nel giro di poche ore il video appare su alcuni profili di Instagram e TikTok attirando l'attenzione di molti. Si susseguono le segnalazioni ai militari. Sono gli uomini della municipale ad avviare le indagini in sinergia coi carabinieri che passano i video al setaccio fino a individuare in serata i quattro responsabili. I due centauri sono stati sanzionati con una multa salata per violazioni del codice della strada.

Le indagini

Ma sui fatti è stato anche aperto un fascicolo. Allo stato delle indagini - si apprende - non risulta che ci fosse un premio in palio. I video - successivamente rimossi dai social - sono divenuti in poco tempo virali, suscitando reazioni di sdegno e disapprovazione da parte di gran parte degli isolani, e soprattutto di tanti genitori memori di alcuni tristi precedenti verificatisi in passato sulle strade dell'isola azzurra. Per il parlamentare di Avs Francesco Borrelli il fenomeno delle gare clandestine va stroncato prima che mieta nuove vittime.

La denuncia di Borrelli

«Abbiamo ricevuto un video le cui immagini mostrano una gara clandestina tra motociclette che si sarebbe svolta venerdì notte ad Anacapri e il tutto è stato poi postato sui social. Dal montaggio del video stesso risulta evidente una vera e propria organizzazione che ha preso parte a questo straordinario esempio di irresponsabilità. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell'ordine locali. Questo fenomeno - conclude Borrelli - va stroncato sul nascere prima di contare nuove vittime della strada per colpa di criminali sulle due ruote».

