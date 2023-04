Blanco e le polemiche al nuovo brano, la fidanzata Martina: «Vi spiego come stanno le cose»

di Redazione Web

Il nuovo album di Blanco è finito al centro delle polemiche. “Innamorato”, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 14 aprile, contiene al suo interno il brano intitolato “Giulia”, nome della ex fidanzata del cantante bresciano. Oggi Blanco è felicemente fidanzato con Martina Valdes e la dedica alla ex ha alzato un polverone sui social. A chiarire la situazione ci ha pensato Martina, l'attuale fidanzata. Cosa ha detto?

Martina Valdes rompe il silenzio

Secondo i fan della coppia, infatti, il nono brano dell'album che porta il nome della ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, avrebbe arrecato fastidio alla fidanzata Martina. Ma così non è stato. Motivo per il quale, la ballerina ha rotto il silenzio e con un video condiviso su TikTok ha svelato la verità dietro al brano mettendo a tacere ogni rumors.

«Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo Giulia che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me e ha deciso di farla uscire in un album dal titolo che è ispirato a me, l'attuale ragazza. Si è creato un polverone senza senso in cui la gente pensa che ciò sia una mancanza di rispetto. La musica è il principale mezzo di comunicazione di un artista e in quanto tale è libero di parlare di un argomento del passato, del futuro, una situaizone inventata... qualsiasi cosa. Il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che ha fatto quando neanche ci conoscevamo, io sinceramente non ci trovo nulla di male. Una canzone che ha raccontato una storia passata e quindi conclusa e non la trovo assolutamente una mancanza di rispetto nei miei confronti», spiega Martina Valdes.

E ancora: «Mi dispiace che dobbiate soffermarvi sul gossip piuttosto che sul talento di un giovane artista. La musica è la sua arte e io non farò altro che appoggiarlo sempre, qualsiasi cosa lui voglia parlare. Amare è anche questo: accettare il passato dell'altro. Penso che la scelta di pubblicare una canzone che parla del passato valga meno delle certezze e delle sicurezze che mi regala ogni giorno quel ragazzo», ha concluso così la tiktoker dando appuntamento ai follower alle date estive di Blanco negli stadi, suggerendo loro di ascoltare il nuovo album «fotonico».

