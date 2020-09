Coronavirus, lo studio Usa: «Senza le mascherine in Italia 700 morti al giorno entro dicembre»

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 13:49

in Italia si arriverà aSecondo uno studio americano il mancato uso delle mascherine in Italia potrebbe causare fino a 700 morti al giorno, cifre che tornano a mettere paura con l'arrivo delladel virus in Europa.e riportato da Il Fatto Quotidiano, si parla di 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. Crisanti ha commentato lo studio spiegando che analizza tre possibili scenari e questo è ovviamente quello più estremo correlato a un mancato uso dei dispositivi di sicurezza e al mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale.Proprio sulle aperture dal Cts è arrivato lo stop sugli stadi. L'incremento dei contagi e la necessità di far ripartire le scuole hanno spinto gli esperti a rimandare ulteriormente l'apertura. La situazione in Italia è tornata a preoccupare gli esperti, ma Conte ha ribadito che non verrà messo in atto un nuovo lockdown nazionale, mentre si procederà ad arginare i cluster in modo circoscritto.