Chiuso appena tre mesi fa,. A oggi sono 3 pazienti ospitati nella terapia intensiva che per tutta l'estate era rimasta chiusa. Un piccolo segnale di come stia aumentando l'impatto del virus.

L'ospedale Niguarda di Milano il 30 giugno scorso aveva postato sui profili social la buona notizia della chiusura di un reparto di terapia intensiva. "Il calo di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid - era stato scritto nel post - 27 posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti. Adesso il reparto verrà riorganizzato e sanificato per poter ripartire!'. Un post corredato da una foto di personale festante.