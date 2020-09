«Sono positiva al covid»: avviso social della pendolare in metropolitana. Scatta la ricerca dei passeggeri

Positiva al coronavirus in metropolitana, scatta l'appello per rintracciare tutti i passeggeri. Pilar Baena, utente della Metropolitana di Madrid , ha avvertito sui social di essere risultata positiva al Covid e ha cercato di contattare la stessa metropolitana di Madrid tramite un messaggio su Twitter, per informare l'opinione pubblica.

Hola @metro_madrid he dado positivo. Avisad a quiénes cogieron el L, J y V de la semana pasada la línea 1 dirección Valdecarros hasta Bilbao sobre las 09:00 y línea 4 hasta Alfonso XIII sobre esa hora (últimos vagones). Y en sentido contrario sobre las 15:00 (primeros vagones). — Pili Baena 🧜‍♀️ (@pilihalliwell) September 24, 2020

"Ciao, Metro de Madrid, sono risultato positiva. Chi ha preso la linea 1 in direzione Valdecarros per Bilbao lunedì, giovedì e venerdì della scorsa settimana intorno alle 09:00 e la linea 4 per Alfonso XIII in quell'ora (ultimi vagoni) . E in senso inverso intorno alle 15:00 (prime carrozze) ", ha indicato il passeggero in un thread pubblicato sul social network.



La passeggera ha aggiunto che è asintomatica e voleva chiarire che aveva indossato una maschera in metropolitana, "ma vedo persone che la indossano male . In metropolitana, soprattutto alle 15, non ci sono distanze", ha denunciato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 17:48

