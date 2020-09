Coronavirus in Lombardia, 216 nuovi positivi con oltre 16mila tamponi: 56 sono a Milano. Cinque i decessi

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 16:58

Sono 216 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Lombardia a fronte di 16.567 tamponi ( totale complessivo: 2.068.416) Tra i nuovi contagiati 38'sono debolmente positivì e due a seguito di test sierologico mentre sono in in terapia intensiva 31 pazienti (+1) e 302 quelli non in terapia intensiva: 302 (-10). I decessi,sono stati cinque (totale complessivo: 16.946).È ancora la provincia di Milano quella maggiormente interessata dall'incremento di casi: i nuovi positivi sono oggi 99 nell'intera provincia, di cui 56 nel capoluogo. Seguono la provincia di Monza e Brianza, con 24 nuovi casi; quella di Brescia con 20, quella di Varese con 17 e quella di Pavia con 13. Tutti gli altri territori registrano oggi un incremento a una sola cifra: Bergamo e Como +6; Cremona +5; Lecco +4; Lodi +3; Mantova e Sondrio +1. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione.