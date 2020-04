Coronavirus, podista corre 70 km in casa: «Una ultra maratona intorno al tavolo del soggiorno» FOTO

Non poteva allenarsi in strada, lo ha fatto in casa:, di Tolfa, vicino a Civitavecchia, ha raccolto la sfida del sito di informazione riminese AltaRimini.it, che aveva chiesto ai corridori di tutta Italia di raccontare i loro exploit casalinghi, per stimolare gli sportivi a continuare ad allenarsi pur nel rispetto delle ordinanze contro la diffusione delFabio, podista 35enne, ha preso alla lettera la sfida, percorrendo ben 70 km nella sua casa, in un perimetro di 25 metri, di cui 42 km, praticamente una maratona, intorno al tavolo del soggiorno, dal perimetro di 15 metri. Un bel modo di allenarsi per Faggiani, che ieri doveva partecipare alla, ovviamente annullata per via della pandemia: la sua corsa in salotto è iniziata alle 4 della mattina di sabato e finita dopo l'ora di pranzo, dopo 9 ore.