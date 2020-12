Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 dicembre. Il Veneto supera i 4mila morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 dicembre: i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina intorno alle 17. Il giorno dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte del nuovo dpcm che regolamenterà le feste di Natale, l'Italia è ancora scossa per l'enorme numero di decessi di ieri: 993, il record dall'inizio della pandemia. Il dato più alto fino a ieri risaliva al 27 marzo, in pieno lockdown, quando furono 979.

Dai singoli bollettini regionali emergono i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 3.708 con 83 decessi: il totale delle vittime nella Regione supera dunque le 4mila unità. In Toscana i casi sono 1.071 con 42 morti, in Basilicata 158.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 16:54

