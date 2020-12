Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 4 dicembre 2020: 4.533 nuovi positivi (580 a Milano città) e 147 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 4 dicembre 2020. Sono 147 le persone morte a causa del Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, più della metà rispetto alle 347 vittime di ieri.

I nuovi casi registrati nella regione sono 4.533, di cui 453 «debolmente positivi», a fronte di 42.276 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 10,7 per cento. Ancora in diminuzione il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 822 persone, 14 in meno di ieri; mentre nei reparti ordinari 6,792, 233 meno di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 6,015. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Sono 1.463 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Milano, di cui 580 nella città capoluogo. Un incremento leggermente superiore a ieri, quando i nuovi positivi erano rispettivamente 1.311 e 495. Seguono le province di Varese con 490 nuovi casi; Monza e Brianza con 461 e Brescia con 442. Aumenti a tre cifre anche per Como (+337), Pavia (+280), Mantova (+268), Bergamo (+242), Cremona (+122), Lecco (+121). Incremento a due cifre a Lodi (+89) e Sondrio (+82) Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA