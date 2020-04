Nicoletta, 27 anni, bloccata in Marocco: «Ho perso l'ultimo aereo perché non volevo abbandonare il cane»

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 18:53

«Mi sento sola e voglio tornare a casa».27 anni appena compiuti, è tra i connazionali (circa 700) rimasti bloccati inin pienaL'ultimo volo per l'Italia è partito ieri - a un mese dal precedente - e al momento non è possibile sapere quando ci sarà il prossimo. Solo poche settimane fa, acittà marocchina che si affaccia sull', aveva un lavoro e un fidanzato. Oggi si trova in un Paese blindato che consente spostamenti brevi e motivati e in cui vige un duroinasprito dalPer giorni ha tentato una soluzione al suo problema, ma si è sentitaNicoletta in Marocco ehanno tentato inutilmente varie strade,per farla partire consentendole di rimpatriare anche«Ho un cane di sei mesi a cui mancano le certificazioni delle vaccinazioni necessarie per entrare inLe ha fatte, ma per i risultati delle analisi bisogna aspettare. È tutto bloccato a causa delQuando ho scoperto che sarebbe decollato un aereo tra ilho fatto di tutto per farlo partire con me, ho contattato il consolato, il console onorario e lama niente», spiega. La voce al telefono e il ritmo frenetico del suo racconto nascondono rabbia e frustrazione per non essere riuscita a tornare a casa.Vive inda settembre. Aha apertocon il fidanzato marocchino«Prima vivevo a Lugano perché sono svizzera per metà, ma dopo l'estate ho preso la palla al balzo e mi sono trasferita, ho affittato una casa, dove con il mio fidanzato abbiamo iniziato a convivere. Lui già lavorava nel turismo e quando abbiamo aperto l'agenzia abbiamo iniziato con il botto». Con la pandemia il progetto è rimasto in sospeso e sono iniziati i problemi all'interno della coppia. «Pensavamo alma la quarantena ci ha obbligato a rimanere chiusi in una casa di pochi metri quadrati. Abbiamo litigato così tanto che lui ha preso la decisione di tornare da sua madre. Per il momento stiamo lontani per non distruggere tutto quello che abbiamo costruito insieme». Da quel momento sono iniziati glied è maturata l'intenzione di fare i bagagli: «Vista questa situazione, dato che non mi sentivo più sicura, ho chiamato mia mamma. Senza di lui mi sento abbastanza sola. Ieri è stato il mio compleanno ed è stato un giorno particolare». Presa la decisione di rientrare, si è informata sui voli e sui regolamenti in caso di partenze con animali. «Mi sono iscritta acontinua - e ho contattato il consolato, mentre mia madre ha fatto diverse telefonate alla Farnesina». Nell'arco di una decina di giorni sono seguite«Il console onorario - denuncia - mi ha chiesto perché non mi ero fatta viva prima, gli ho spiegato che l'urgenza è sorta ora, ma lui ha ammesso di non essere in grado di darmi dei consigli». A un certo punto è spuntata la possibilità di partire tra il 23 e il 24 aprile insieme a un altro centinaio di italiani su undall'orario non precisato e con un costo di circaSi è messa, aveva la priorità, ma restava da risolvere il problema del piccolo Oscar. Nessuno era in grado di aiutarla. «Lo può lasciare in una struttura», è il suggerimento arrivato da più parti, ma Nicoletta non lo lascerebbe mai, non può affidarlo neanche alle cure dell'ex ragazzo perché per ie non possono vivere in casa, soprattutto durante il Ramadan. La svolta è arrivata quando un post - denuncia della mamma ha mobilitato il«Abbiamo mosso mari e monti, ambasciate, consoli... La Farnesina mi liquida come se niente fosse, come se la situazione attuale fosse di ordinaria amministrazione, come se ci fossero voli tutti i giorni, senza considerare una effettiva urgenza. Concludo dicendo che tra l’altro il costo del volo, per sottolineare come ci si approfitta di questo momento, ha il costo esagerato di 450 € e che molti connazionali, bloccati lì da un mese e mezzo, non potranno permettersi di tornare», aveva scritto la mamma suGrazie ai social Nicoletta è riuscita a ottenereper il cane, ma quando ormai era troppo tardi. Poco prima, infatti, aveva inoltrato la rinuncia al volo e. La speranza si è spenta a poche ore dalla partenza. E se anche fosse riuscita a prendere il biglietto aereo, secondo il consolato avrebbe dovuto avviare ulteriori pratiche presso le autorità marocchine per ottenere altre autorizzazioni, tra cui quella di mettersi in viaggio da Essaouira alla«In questo momento - conclude Nicoletta - mi sento molto nervosa, sto attraversando, tra attacchi di panico e problemi sentimentali. Le cose non sono andate come speravo e devo fare tutto da sola. Qui se esci senza un motivo valido e ti beccano ti fanno una grossa multa. Di giorno devi indossare obbligatoriamente la mascherina e la sera c'è il coprifuoco. Le forze dell'ordine passano continuamente, è come se fossimo in guerra. Voglio tornare in Italia, ma almeno al mio fianco c'è Oscar.».