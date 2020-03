Coronavirus, ​oggi in Italia 97 morti. I decessi salgono a 463. 102 i guariti per un totale di 724. Intanto il governo ha chiuso tutti gli impianti sciistici del Paese.



I decessi sono 463: 1% da 50 a 59 anni 10% da 60 a 69 31% da 70 a 79, 44% da 80 a 89, 14% ultra novantenni. I guariti sono a quota 724. I nuovi contagi sono 1.598.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 18:45

