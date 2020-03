Coronavirus, maestra di scuola elementare positiva: 242 alunni in isolamento

i tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo

Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA