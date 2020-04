Coronavirus, in Lombardia 1.089 nuovi positivi e 238 morti. 48 persone in meno in terapia intensiva

guariti nelle ultime 24 ore salgono di 649 (totale 15.147), mentre si allenta la pressione sulle terapie intensive con il dato aggiornato a 1.257, 48 persone in meno (ieri il calo era stato di 81).



Leggi anche > Coronavirus, 542 morti. Più casi di ieri ma boom di tamponi (+18mila): giù terapie intensive i ricoveri, record guariti MAPPA «Il traguardo è molto vicino, vogliamo raggiungerlo a tutti i costi»,ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. «Il risultato è vicino, non dobbiamo allentare l'attenzione adesso: dobbiamo veramente fare una pasqua in casa», ha aggiunto. nelle ultime 24 ore salgono di 649 (totale 15.147), mentrecon il dato aggiornato a 1.257, 48 persone in meno (ieri il calo era stato di 81).

«Non è possibile paragonare ciò che è successo in Lombardia, una bomba atomica, a quello che è successo nelle altre regioni», ha detto Gallera in diretta Facebook spiegando che c'è un'«abissale differenza» tra i dati del contagio in Lombardia e quelli del Veneto e dell'Emilia. «In queste settimane ho sentito spesso paragoni con queste due altre regioni - ha detto - io mi sono sempre affannato a ricordare che in Lombardia è scoppiata una bomba atomica, ha girato indisturbato per almeno 20 giorni prima di essere individuato, nelle altre regioni tutto questo non è avvenuto».



L'Emilia «è stata lambita dal focolaio che avevamo qui, quindi la provincia di Piacenza attigua a Codogno, mentre nel Veneto per loro fortuna a Vò Euganeo c'è stato il primo e unico focolaio sviluppato in maniera molto ristretta». Gallera ha quindi ricordato che la Lombardia ha «vissuto per 20 giorni un'onda d'urto tremenda che ha risparmiato le altre regioni» e «chi fa qualunque tipo di paragone non lo fa con onestà intellettuale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati della Lombardia aggiornati a oggi 8 aprile: l'assessore al Welfare della Regione Lombardiaha aggiornato il bollettino di oggi su vittime, contagi e guariti. Il totale dei ricoverati è di 11.719 (-114), mentre il totale dei positivi è di 53.414. Ia fronte di 8.226 tamponi, i(ieri erano 282), numero che porta il totale delle vittime a 9.722.