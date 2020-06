Coronavirus, nel Lazio 5 nuovi positivi. Solo 3 casi a Roma, nessuno in provincia

Coronavirus, quanti nuovi positivi, decessi e guariti oggi nel Lazio? L'assessorato alla Sanità della Regione, sulla pagina Facebook dedicata, ha postato come ogni giorno i dati aggiornati sui contagi in questa emergenza legata alla pandemia di Covid-19. I nuovi positivi nel Lazio sono oggi 5: 3 nella città di Roma, 2 nella Asl di Frosinone.



Nessun caso nella provincia della Capitale, così come nessun nuovo positivo (e nessun decesso) è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Latina, Rieti e Viterbo. Continua dunque il trend in calo dei contagi, con numeri praticamente azzerati negli ultimi giorni.



I DATI NEL DETTAGLIO

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare



Asl di Frosinone – 2 nuovo caso positivo. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare



Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I – 45 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 10 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 43 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti;

Policlinico Campus Biomedico - 13 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - restano 3 bambini ricoverati al centro Covid di Palidoro Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 15:52

