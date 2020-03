«Non dobbiamo pensare che tutto finirà, ci vuole un po' di tempo, occorre avere molta cautela, andiamo incontro a Pasqua e si deve capire che questo è il momento più delicato, in cui porre ancora più attenzione ai propri comportamenti». Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo a diMartedì su La7 sull'emergenza Coronavirus. Il ministro ricorda che «bisogna uscire di casa solo per necessità, per andare a lavoro, o per motivi di salute. Ma proprio oggi - aggiunge - abbiamo fatto una circolare per dire che il genitore può uscire col figlio sotto casa, quando parliamo di attività motoria è anche quella, per consentire ai bimbi di prendere un po d'aria». «I controlli ci sono - sottolinea Lamorgese - dal 10 al 20 marzo sono stati circa 3 milioni di controlli ma le sanzioni sono diminuite perché sono state circa 22mila in dieci giorni rispetto alle 116mila del primo periodo».

«Il Governo ha messo in atto iniziative, dal ministero dell'Interno è partito l'ordine di pagamento per il Fondo di solidarietà ai Comuni. Ce la stiamo mettendo tutta, perché capiamo che il momento è difficile e le classi più fragili, quelli che vivono di lavori occasionali, vanno tutelati in questa fase per evitare crisi ulteriori. Abbiamo visto assalti ai supermercati. Noi saremo fermi nel controllare e sanzionare gli episodi, comprendendo lo stato di difficoltà in cui tanti versano», ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al programma diMartedì su La 7, rispondendo a una domanda sul rischio di rivolte sociali collegato all'epidemia di coronavirus.

