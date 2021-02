Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 febbraio: 258 morti e 7.351 casi. I positivi sono meno di 400mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.351 su 179.278 tamponi (ieri erano stati 11.068 su 205.642 tamponi). 258 i morti (ieri erano stati 221). Con 11.771 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 398.098, 4.685 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 1.370 unità.

ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 93.835. Dei 258 morti di oggi 35 vengono dalla Lombardia, 34 dal Lazio, 22 dalla Puglia, 21 da Sicilia ed Emilia Romagna, 18 dalla Toscana, 16 dalla Campania e 14 dal Piemonte. Solo una Regione oggi oltre i mille casi: è l’Emilia Romagna, che conta 1.391 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. A seguire la Lombardia con 945 casi e il Lazio con 760.

Covid in Italia, il bollettino del 15 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.729.223, di cui 93.835 morti e 2.237.290 dimessi e guariti, 11.771 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 398.098, ieri erano 402.783, un calo di 4.685 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 179.278 (ieri erano stati 205.642). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 36.347.859, mentre il totale delle persone testate è di 18.368.000.

Del totale dei positivi sono 377.494 quelli in isolamento domiciliare (-4.755), 18.515 ricoverati in altri reparti (+66) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.089 (+4) di cui 366 in Lombardia (+2), 254 nel Lazio (-5), 172 in Emilia Romagna (+1), 165 in Sicilia (dato invariato), 159 in Puglia (-2), 144 in Piemonte (+4) e 132 in Toscana (+2). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 122 (-4 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (19), seguita da Emilia Romagna e Lazio (12).

