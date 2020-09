Coronavirus, l'Istat conferma: violenze domestiche più che raddoppiate durante il lockdown

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumento esponenziale per ledurante ilper l'emergenza. Quello che era un legittimo sospetto è stato certificato come triste realtà da un'indagine dell'Istat, che ha analizzato i dati dei servizi dello Stato per combattere la violenza di genere e lo stalking.Pur senza poter condurre uno studio statistico aggiornato e in tempo reale, l'si è basata sul dataset dele sui servizi via chat. Ciò che emerge dal report Istat è un dato preoccupante ma, in un certo senso, non proprio inaspettato: con le persone costrette a rimanere in casa, lesono. Nel periodo del lockdown (marzo-giugno 2020) le telefonate al 1522 e le richieste di aiuto via chat sono passate da 6.956 a 15.280 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, con un aumento del 119,6%.Sono invece diminuite le chiamate fatte per errori non intenzionali (703) e per errori voluti, quelle fatte per scherzo (3.585) o semplicemente per molestare (766), volte a denigrare la funzione di aiuto e supporto del 1522. La crescita delle richieste di aiuto tramite chat è quintuplicata passando da 417 a 2.666 messaggi. Accanto alla richiesta di aiuto da parte delle vittime di violenza (4.899 chiamate pari al 32,1% del totale delle chiamate valide) crescono anche le chiamate per avere informazioni sulla tipologia di servizi offerti dal 1522 (3.655 pari al 23,9%). Il numero verde, durante il periodo di lockdown, ha fornito informazioni e consulenze anche a diversi ed eterogenei necessità di aiuto indicando numeri utili di supporto sociale e psicologico (2.979 pari al 19,5% del totale), a testimonianza della funzione di “vicinanza” che questo servizio ha erogato in un particolare momento di crisi. Mentre il 77,2% delle vittime è stato inviato ad altri servizi.I dati analizzati dall'Istat riguardano sia il tipo di richiesta d'aiuto, sia la differenziazione per orari, regioni, età e occupazione delle vittime, per la stragrande maggioranza donne. La Regione che ha registrato il maggior numero di richieste d'aiuto per violenze accertate è la Lombardia (990), seguita da Lazio (759) e Campania (642). Nella maggior parte dei casi la violenza è di tipo psicologico ancora prima che fisico, e come accertato molto spesso le violenze avvenivano da anni.I dati elaborati dall'Istat permettono anche di valorizzare l'importanza delle campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità di Palazzo Chigi: sono soprattutto la tv e i social i mezzi attraverso cui le vittime di violenza domestica hanno conosciuto il numero verde 1522 per chiedere aiuto.