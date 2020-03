Coronavirus, figli e genitori separati: ecco il vademecum per poter vedere i propri bambini in questa fase di restrizioni

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 19:59

Lein Italia hanno alzato molti interrogativi. Uno tra i tanti riguardMolti si sono chiesti se gli spostamenti tra comuni o regioni sono possibili per andare a trovare o per portare in altro domicilio il figlio e la risposta arriva dall'Ami che ha messo a punto un vademecum per rispondere ai dubbi e ai quesiti di migliaia di genitori sui comportamenti da tenere per la gestione dei ragazzi senza incorrere nei divieti.Il giudice di Milano Piera Gasparini, ai primi di marzo, ha stabilito che i diritti di visita prevalgono sulle direttive del governo, ma visto che non tutto è scontato in questo periodo così delicato si è risposto con precisioni agli interrogativi più comuni dei genitori.Ovunque si trovino i figli, in differenti regioni o comuni, il genitore è autorizzato ad andarli a trovare o prelevare per portarli a casa. Viene comunque sconsigliato dagli esperti fare compiere ai ragazzi spostamenti superiori ai 30 chilometri, per il rischio di entrare in contatto con sconosciuti. Mentre per i bambini minori di 5 anni lo spostamento resta vivamente sconsigliato.Nel caso il figlio sia presso il genitore dove non abita abitualmente, bisogna evitare qualsiasi contatto con persone che non siano parte del nucleo famigliare. All'interno dell'abitazione bisogna limitare i contatti con altri membri della famiglia.La permanenza dai nonni è autorizzata solo in casi di estrema necessità visto che le persone anziane sono soggetti più delicati e a rischio in questa pandemia.I genitori affetti da covid-19 o che hanno sintomi che fanno sospettare un contagio non devono per alcun motivo etrare a contatto con i loro figli o con altre persone rispettando le regole della quarantena.