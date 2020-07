Coronavirus, nuovo focolaio nel Cuneese dopo una cena tra amici: 6 positivi, anche il sindaco

Preoccupazione in provincia di Cuneo per una serie di nuovi contagi di Covid 19 nell'area del Saluzzese. Sono sei i casi accertati a Pagno, piccolo paese della val Bronda. Tra essi anche il sindaco Nico Giusiano. Tutti i contagiati sono asintomatici. Il Covid 19 sarebbe stato trasmesso in occasione di una cena ristretta tra alcuni amici in un paese del saluzzese cui ha partecipato anche il primo cittadino. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA