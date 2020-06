Cassiera a 80 cm dal cliente invece di un metro: Conad chiuso per 5 giorni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sigilli da ieri al: 5 giorni di chiusura forzata a seguito di una ispezione della polizia locale di Mira, nel Veneziano, per le norme anti-Covid. I controlli furono a marzo: gli agenti verificarono i mancati rispetti della distanza fraclienti e una cassiera: erano 80 centimetri e non il canonico metro.Nonostante i chiarimenti degli esercenti, la famiglia Marzola, è arrivato il provvedimento. E davanti alla cassiera avevano anche installato undi protezione. Inflessibile la polizia locale l'accertamento e così, ieri mattina 14 giugno, è apparso un cartello all'ingresso del supermercato posto dai carabinieri di Mira. Il supermercato che si trova alè in chiusura provvisoria su disposizione del Prefetto di Venezia fino a mercoledì 17 compreso.