Coronavirus Veneto: tornano i contagi, nella notte 21 nuovi positivi, un morto, ma anche 224 guariti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 12:57

, il bollettino di oggi, 22 maggio 2020, segnala un ritorno dei casi di positivi che salgono a 19.059 rispetto ai 19.038 di ieri alle 17 quando per la prima volta non vi era stato aumento di casi (dalle 8 alle 17) . Il dato è di questa mattina alle 8 ed è stato diffuso dall'Sono stati dunque 21 ia fronte anche degli oltre 15mila tamponi ancora da esaminare e fermi a causa della rottura del macchinario a Padova: mercoledì 20 il Veneto era arrivato a farne 536.798, con un aumento di oltre 12.000 tamponi nell'arco delle 24 ore.Gli attualmente positivi oggi - 22 maggio - sono 3023 ovvero ben. Sono solo 12 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.una sola nuova vitima in ospedale che porta il totale a 1854.Il Veneto aveva raggiunto ieri lo zero contagi, in anticipo rispetto alle previsioni. Lo aveva annunciato il professorsottolineando «il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova».Questo il documento di ieri sera