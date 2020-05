Coronavirus, 153 morti e 875 casi in più (quasi la metà in Lombardia): zero vittime in otto regioni d'Italia

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 18:19

Inper conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a Ieri il dato era di 242 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi sabato 16 maggio. In calo il numero delle vittime, in particolare in Lombardia che ne registra 39 contro i 115 di ieri.Al contrario, di cui quasi la metà sempre in Lombardia che passa da 299 a 399 in un solo giorno. Rispetto a ieri sono stati effettuati(69.179). Non mostra nessuna flessione anche il Piemonte che registra lo stesso numero di contagiati di ieri (137) mentre risale un po' l'Emilia Romagna, da 54 a 72. Scende invece a 39 casi in più il Veneto, si mantengono su numeri in discesa le altre regioni. Zero positivi in Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano, uno solo in Basilicata e Valle d'Aosta. Sale a +30 giornalieri l'Abruzzo.In flessione rispetto a 24 ore fa inma sempre considerevoli: 2.605. Calano ancora le persone attualmente positive che sono 1.883 in meno così come le terapia intensive (ora sotto gli 800) e i ricoverati con sintomi, 392 in meno.Quanto alle: 39 in Lombardia e 37 in Piemonte. Sono invece 21 in Veneto, 17 in Emilia Romagna, 12 nel Lazio, 10 in Liguria, 5 nelle Marche, 3 in Toscana, 2 in Puglia, 2 nella provincia autonoma di Trento, 2 in Sicilia, 2 in Abruzzo e 1 in Friuli Venezia Giulia.in Campania, nella provincia autonoma di Bolzano, in Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 224.760 (875 in più rispetto a ieri), di cui 31.763 morti e 122.810 guariti, 2.605 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 70.187 persone, ieri era di 72.070, un diminuzione di 1.883 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.944.859, 69.179 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.899.767, 40.657 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 775 i malati in terapia intensiva, 33 in meno rispetto a ieri. Di questi, 268 sono in Lombardia (-8). I ricoverati con sintomi sono 10.400, 392 in meno rispetto a ieri, e 59.012 (-1.458) sono quelli in isolamento domiciliare.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata.