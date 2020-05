Coronavirus, a Roma i casi salgono da 10 a 15. Nel Lazio 32 positivi (ieri erano 17)

Quindici nuovi casi di coronavirus a Roma, la maggior parte dei quali si registrano nella Asl Roma 1. Tre morti nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi è in aumento rispetto a ieri, quando erano scesi a quota dieci. Trentadue casi nel Lazio, sensibilmente più di ieri quando erano scesi a 18, il dato più basso dal dieci marzo.



Il maggior numero di contagi di registra nella Asl Roma 1, 12 nuovi casi positivi. E due morti, una donna di 93 anni e una donna di 72 anni, che soffrivano già di altre patologie: Diciannove le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 2 i nuovi casi positivi sono 3 nuovi e altrettanto i morti: 2 donne di 94 anni e una di 82 anni, tutte con patologie pregresse. Otto persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Su ulteriori 105 farmacisti testati, uno è risultato positivo al test.

A Roma 3 nessun nuovo positivo e decesso, 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



In provincia, alla Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi o morti, 220 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 5, 5 nuovi casi positivi, morta una donna di 84 anni con patologie pregresse, 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 6: 8 nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



La regione. Solo un nuovo positivo nella Asl Frosinone, due morti, una donna di 92 anni e un uomo di 85 anni, entrambe già malate, e 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. A Rieti 1 nuovo caso positivo, così come a Viterbo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA