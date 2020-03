Coronavirus, un bambino della zona rossa regala un disegno ai carabinieri: «Grazie per tutto»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta





Leggi anche > Contagiati tre poliziotti, a Roma positivo anche un vigile del fuoco



Il piccolo si è recato a piedi a uno dei posti di blocco, con un disegnino fatto da lui, dove si vede una macchina dei carabinieri e un militare con tanto di bandoliera e strisce rosse sui pantaloni in compagnia del ragazzino e la frase «grazie per tutto». I carabinieri sul posto, appartenenti al 'Compagnia di intervento operativo Lazio', una unità operativa giunta di supporto per le attività di controllo relative al coronavirus, hanno ringraziato, commossi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie per tutto»: queste poche parole, su un disegnino fatto da un bambino, è stato il regalo inaspettato quanto gradito ricevuto dai carabinieri ad uno dei varchi della "zona rossa" nel lodigiano, a Somaglia, uno dei comuni in allerta per l'emergenza. Ieri mattina il bimbo, di nome Luca, che frequenta la prima elementare, è andato insieme alla nonna dai carabinieri e ha portato loro questo regalo speciale.