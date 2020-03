Coronavirus, per l'emergenza l'esercito è pronto: 6.600 posti letto in 80 caserme

Coronavirus, l'appello della Regione: «Anziani non uscite di casa per le prossime tre settimane»​

, dopo i lavori di adeguamento realizzati anche in collaborazione con gli specialisti del policlinico militare Celio di Roma. La struttura alla periferia del capoluogo lombardo dispone di circa 50 posti letto. Una sessantina, invece, sono quelli di una struttura dell'Aeronautica a ridosso dell'aeroporto di Linate, anch'essa messa a disposizione per l'emergenza.Discorso analogo per gli alloggi dell'Aeronautica militare di San Damiano, a Piacenza, come era stato annunciato già nei giorni scorsi. Il Comando operativo di vertice interforze ha anche individuato alcune strutture da impiegare eventualmente per la messa in quarantena, in varie parti d'Italia: tra queste, la base logistica di Colle Isarco (Bolzano) e quella di Roccaraso (L'Aquila) dell'Esercito, le basi dell'Aeronautica di Taranto, Trapani Birgi e Decimomannu (Cagliari).