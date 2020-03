Gennaro Arma, il comandante italiano l'ultimo a scendere dalla Diamond Princess. La compagnia: «È il nostro eroe»

L'ultimo ad abbandonare la nave, com'è giusto che sia, è stato il comandante italiano Gennaro Arma, che si trovava nel gruppo finale dell'equipaggio ancora a bordo della nave di proprietà della Princess Cruises. È finito dunque dopo quasi un mese l'incubo sulla nave da crociera ormai dal 5 febbraio, e con decine di casi di contagio da coronavirus a bordo.



705 erano risultati positivi al virus. Una settantina di indonesiani sono stati rimpatriati con un charter del governo di Giacarta, mentre le altre persone saranno messe in quarantena in ospedali specializzati a Saitama, a nord di Tokyo, e potranno lasciare il Giappone tra due settimane (se negativi ai test).







Il comandante italiano è stato salutato come un eroe, sia dal governo giapponese, sia dalla compagnia: il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione. La Princess Cruises ha invece dedicato ad Arma un lungo post su Facebook, corredato da una foto del comandante mentre lascia la nave, con la mascherina sul viso. Le procedure di sbarco sono terminate nella giornata di ieri, hanno riferito le autorità giapponesi, aggiungendo che i membri sani dell'equipaggio avevano iniziato ad essere rilasciati già da giovedì. Ieri sono scese invece le ultime 130 persone, su 3.700 totali tra passeggeri e membri dell'equipaggio: di questi, benUna settantina di indonesiani sono stati rimpatriati con un charter del governo di Giacarta, mentre le altre persone saranno messe in quarantena in ospedali specializzati a Saitama, a nord di Tokyo, e potranno lasciare il Giappone tra due settimane (se negativi ai test).Il comandante italiano è, sia dal governo giapponese, sia dalla compagnia: il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione. La Princess Cruises ha invece dedicato ad Arma un, corredato da una foto del comandante mentre lascia la nave, con la mascherina sul viso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 10:57

«Ilè stato l'ultimo a lasciare la Diamond Princess,della comunità Princess - si legge nel post - Ringraziamo lui e i suoi ufficiali per la loro leadership, insieme al nostro eccezionale equipaggio. Offriamo la nostra sincera gratitudine a tutte le agenzie governative in Giappone e nel mondo, che hanno lavorato con i nostri colleghi a riva per supportare i nostri ospiti e i nostri dipendenti in questo momento straordinariamente difficile».