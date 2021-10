Contromano e a folle velocità sulla provinciale, tradito dal video su Instagram: 28enne nei guai

Aveva percorso un lungo tratto di provinciale, contromano e a folle velocità, ma è stato tradito da un video pubblicato dalla compagna come storia su Instagram. Per questo motivo, un 28enne è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno multato per 450 euro e gli hanno ritirato la patente.

È accaduto a Grumello del Monte (Bergamo): l'episodio risale alla notte tra sabato e domenica. Il giovane, alla guida di una Volkswagen, stava percorrendo la strada provinciale 91 contromano e a grande velocità, immettendosi contromano anche all'altezza di una rotatoria. Il tutto mentre la fidanzata, dal sedile del passeggero, documentava la poco onorevole performance automobilistica, poi pubblicata su Instagram Stories.

A notare quel filmato, però, non c'erano solo i follower della ragazza, ma anche i carabinieri del posto, che sono riusciti a identificare e sanzionare il 28enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:25

