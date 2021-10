Ubriaco alla guida, dopo 12 anni finisce in carcere a causa di un errore dell'avvocato

Era stato fermato mentre guidava ed era risultato positivo all'alcol test, ma dopo 12 anni da quel fatto è finito in carcere. Tutto per colpa di un errore del suo avvocato, che avrebbe potuto chiedere la sospensione della pena ma se ne è letteralmente dimenticato.

La singolare vicenda riguarda un uomo di 54 anni che, 12 anni fa, era risultato positivo all'alcol test a Carate Brianza (Monza). L'uomo, sabato sera, si trovava in un bar di Giussano quando è stato raggiunto e fermato dai carabinieri, che gli hanno notificato il provvedimento di esecuzione. Portato in caserma, il 54enne ha scoperto di dover scontare sei mesi di reclusione e di dover pagare 3000 euro di multa. Il suo legale avrebbe potuto ottenere in modo semplice la sospensione dell'esigua pena, ma non aveva avanzato la richiesta formale. Ed è così che l'uomo è stato costretto a finire in carcere a Monza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 10:47

